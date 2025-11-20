彼氏に浮気されても、好きだから許してしまう女性もいるのではないでしょうか？ただ一度でも許してしまうと、彼氏は浮気常習犯になってしまう可能性が高く、耐え続けるつらい恋愛にしかなりません。今回は、浮気常習犯の彼氏と別れたくても別れられない女性の話をご紹介いたします。好きだから許してしまう「彼氏には、これまでに何度か浮気をされました。その都度謝ってくるから許すしかなかったのですが、最近また浮気をしてい