アメリカのトランプ大統領は19日、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する文書の公開を義務付ける法案に署名したことを明らかにしました。文書は今後30日以内に公開されます。少女買春などの罪で起訴され、勾留中に死亡したエプスタイン氏をめぐり、トランプ大統領は19日、司法省に関連資料の公開を義務づける法案に署名したと明らかにしました。文書は今後、30日以内に司法省が公開する見通しです。トランプ大統領は