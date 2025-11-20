20日朝、大仙市藤木の藤木公民館の敷地でクマ1頭が目撃されました。となりに藤木小学校があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと20日午前6時50分ごろ、大仙市藤木字乙本藤木の藤木公民館の敷地内にクマ1頭がいるのを、隣接する小学校の敷地内を見回りしていた学校の職員が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。藤木小学校まで10メートルの場所で、警察は住民に注