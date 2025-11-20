Image: Valve Xboxとプレステに危機感？ポータブルゲームPCの世界で、いまや王者のような支持を集めるValveのSteam Deck。そのLinuxベースのSteamOSは、Windowsの代わりにインストールしてでも使いたい、との好評価を獲得するレベルです。そんなValveから、ポータブル性能はガン無視な「Steam Machine」が発表されました。Valveの狙いはなんでしょうね。これはデスクトップPCなの？Steam Mac