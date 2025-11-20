20日朝、鹿角市尾去沢の河川敷でクマ1頭が目撃されました。付近には尾去沢小学校があり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと20日午前8時50分ごろ、鹿角市尾去沢字新山の河川敷にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった鹿角市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。最も近い民家までは約10メートル、尾去沢小学校までは約150メートルの場所で、警察は住民に