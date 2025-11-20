¥¾¡¼¥é¥ó¡¦ ¥Þ¥à¥À¥Ë»á¡£1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿È¡£7ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£µÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯11·î4Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áª¤Ç¾¡Íø¡£½¢Ç¤¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤ÎÍ½ÄêÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ËÎò»ËÅª¤Ê»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¡Ê34ºÐ¡Ë¤À¡£¼ã¼Ô¤äÄã½êÆÀÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢Èà¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¡£