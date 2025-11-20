俳優の鈴木秀脩が18日、自身のXを更新。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の現キャストが集結したオフショットを公開した。【写真あり】鈴木秀脩のバースデーイベントに集結した『ゴジュウジャー』現キャスト『ゴジュウジャー』に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演している鈴木が16日にバースデーイベントを開催。2部には『ゴジュウジャー』キャストが集合していたことが話題になっていた。集合したのは遠野吠／ゴジュウウル