タレントのMatt Rose（31）が、広々とした自宅の玄関で鏡越しにポーズを決める自撮りショットを披露した。【映像】Mattの話題の豪邸（複数カット）これまでもたびたび自宅の様子を公開しているMatt。2021年11月12日には、モデルでタレントの藤田ニコル（27）がYouTubeチャンネルに投稿した動画で、Mattの自宅に行った様子を紹介しており、「すごい豪邸」「落ち着いていてゴージャスで綺麗」「夢の家だなぁ」など、驚きの声が数