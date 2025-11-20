ロシアサッカー連合（RFU）が、2026年ワールドカップ（W杯）の出場権を逃した代表チームが参加できる新たな国際大会を26年W杯と同時期に開催する構想を練り始めた。中国スポーツメディアの直播吧が19日、海外メディアの365Scoresの報道として伝えた。26年W杯は、米国、カナダ、メキシコの3カ国で6月11日から7月19日まで開催される。報道によると、RFUのこの動きは、大会組織力と動員力を示し、世界的な影響力を生み出して、