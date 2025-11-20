けさ、山形県寒河江市白岩で親子とみられるクマ２頭が見つかりました。 【写真を見る】箱ワナにかかった子グマ、その周辺には親グマ...親子とみられるクマ2頭を "緊急銃猟" で駆除（山形・寒河江市） 危険性から、市は緊急銃猟を判断し、２頭は駆除されました。 市によりますと、きょう午前６時５０分ごろ、寒河江市白岩で「猟友会が設置した箱ワナに子グマがかかっていて、その周辺に親グマがいる」と猟友会から市へ連絡があり