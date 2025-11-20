ニューオーリンズ・ペリカンズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年11月20日（木）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 118 - 125 デンバー・ナゲッツ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対デンバー・ナゲッツがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。