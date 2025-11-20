マレーシアの空港で18日、およそ9000万円相当のコカインを密輸しようとしたとして、日本人の男3人が拘束されました。地元当局によりますと、マレーシアの首都クアラルンプール近郊の国際空港で18日、タイから到着した日本人の男3人の手荷物を検査していた空港職員が不審な影を発見しました。職員が中身を確認すると、コカイン12キロ、日本円でおよそ9000万円相当が見つかり、日本人の男3人はコカインを密輸しようとした疑いで拘束