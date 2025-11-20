夫婦の“時間格差”問題。街の女性たちからは、様々な不満の声が上がっている。その実態と改善策について、ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえと考えた。【映像】「30代後半女性が運動不足」に不満殺到（実際の映像）自由時間の格差は感じる？実際の声は…実際に自由時間はどのように作っているのだろうか。街では夫婦で工夫しているという声もある一