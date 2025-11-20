大正製薬と弘前大学、京都大学の共同研究チームはきょう、これまでの健康データからインフルエンザにかかりやすい人の特徴を発表しました。研究チームによりますと、20歳以上のおよそ1000人の健康データに基づいて、インフルエンザにかかりやすい人を分析したということです。その結果、（1）血糖が高い（2）肺炎を経験したことがある（3）多忙・睡眠不足（4）栄養不足（5）アレルギーがある、といった人たちが感染しやすい傾向に