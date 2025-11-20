小林鷹之氏自民党の小林鷹之政調会長は20日の記者会見で、中国への日本産水産物輸出を巡り「科学的根拠に基づき判断されるものだ。引き続きわが国としては冷静に対応していく」と述べた。小林氏は会見に先立ち、外務省の船越健裕外務事務次官、金井正彰アジア大洋州局長と面会した。木原稔官房長官は会見で、日本産水産物輸出を巡り「中国側と技術的なやりとりを継続している状況だ」と説明。水産物の輸出円滑化に向け、中国へ