JR東日本によりますと、横須賀線西大井駅で起きた人身事故のため、横須賀線は東京と逗子の間、湘南新宿ラインは新宿と大船の間のいずれも上下線とも運転を見合わせています。運転再開は午後1時20分ごろを見込んでいます。