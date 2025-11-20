「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第7節は21日（金）から23日（日）にかけて、計7つのカードが実施される。 ◼️SAGA久光スプリングス vs 東レアローズ滋賀 SAGA久光のホームゲームは、金曜日から土曜日にかけてSAGAアリーナで行われる。SAGA久光は前節、Astemoに1セットも与えることなく快勝。連勝を9に伸ばした。原動力になっているのが、アタック決定率56.8%で首位を走