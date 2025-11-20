日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が２０日、Ｘを更新。「国会議員の歳費、月５万円アップで調整」という記事に「明確に反対」と記した。吉村氏は、「国会議員の歳費、月５万円アップで調整…維新の『身を切る改革』配慮で次の国政選後の方針」という記事を添付。記事によると、引き上げ時期は、「身を切る改革」を掲げる日本維新の会に配慮し、次の国政選後とする方針とされている。ネットでは、このニュースに怒っ