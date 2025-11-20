ウクライナ西部の都市テルノピリの集合住宅がロシアによる空爆を受けた/Clipped From Videoキーウ（CNN）ウクライナ西部の都市テルノピリで集合住宅の建物2棟が夜間、ロシアに空爆され、子ども3人を含む少なくとも26人が死亡、100人近くが負傷した。ウクライナ内相が19日に明らかにした。イゴール・クリメンコ内相は19日夕、25人とは連絡が取れていないと述べ、一家全員が行方不明になっていて、届け出る人が誰もいないケースもあ