パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新。「シダマツ」ペアの元相方・松山奈未選手（27）との再会ショットを披露した。「シダマツを育ててくださりありがとうございました」志田選手と松山選手のペアは25年8月の「世界バドミントン選手権大会」をもってペアを解消していた。そうしたなか、志田選手はインスタグラムで「2ヶ月半遅れになりましたが