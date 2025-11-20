クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、福袋「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」の抽選販売の受付を11月26日正午から公式アプリ内特設ページで開始します。【写真】オリジナルクリアボトル！「キャラメル ホース カスタード」も何とも言えないかわいらしさ！「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」は、人気メニュー「オリジナル・グレーズ