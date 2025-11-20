サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、22日放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、パッケージ未収録のライブ音源が特別オンエアされることが決定した。【動画】バンドの今を収めた貴重映像…サザンオールスターズドキュメンタリー ティザー今回の放送では、『ライブ映像作品「THANK YOU SO MUCH!!」リリース記念!! ラジオ未公開ライブ音源