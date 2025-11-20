富山地方鉄道が、鉄道線の本線の一部区間を自治体からの支援がなければ廃止の方針を示していることについて、県と沿線の市と町は、今月29日に開かれる分科会で来年度の運行支援について意向を示す見通しです。地鉄は、支援策が示されれば、内容を見極め、「来年度」の運行継続について判断することになります。沿線自治体や利用者にとっては、地鉄の廃止方針をひとまず1年延期できるかどうかの局面を迎えています。富山地方鉄道は