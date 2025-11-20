けさの県内は各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、高岡市の海岸では海面から霧が立ちのぼる「けあらし」が現れました。けさ早く、高岡市太田の道の駅「雨晴」周辺の海岸では、海面から立ちのぼる水蒸気が冷たい空気に触れて霧のように見える現象「けあらし」が見られました。そして午前6時50分ごろ山の尾根から昇った日が海面に一直線に反射し、幻想的な光景が広がりました。兵庫から訪れた人「（女岩の）松の木と立山連