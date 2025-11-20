お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に20日、出演。自民党の小林鷹之政調会長が、子ども1人当たり2万円を児童手当に上乗せしていくような形で支援すると発表したことに、私見を述べた。山里は「もちろん助かるご家庭も多いと思うし、そのための財源として補助金の優先順位を改めるのは本当に素晴らしいことだと思うんですけど。ただ、補助金だけに偏ると、取りあ