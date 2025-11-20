東京都在住・27歳の女性（沙耶さん／仮名）から寄せられた、妊娠をきっかけに“家族”という言葉が崩れていった体験談です。妊娠報告の場で「おろしたら？」と信じがたい一言を放った義母・雅子さん。それをきっかけに、沙耶さんは義母との直接のやりとりを絶ち、夫・大貴さんを介して最低限の連絡をとるようになりました。しかし出産が近づくと、雅子さんは豹変。「孫に会いたい」「悲しすぎる。私、何もしてないのに…」と、次々