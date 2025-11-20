能登半島地震のあとに避難生活などが原因で亡くなった災害関連死について、石川県は新たに3人を認定すると決めました。石川県は遺族からの申請を受け、災害関連死について医師と弁護士からなる審査会で判断していて、19日、36回目の会合が開かれました。今回は15人について審査が行われ、このうち、輪島市の2人と七尾市の1人の合わせて3人を新たに災害関連死に認定すると決めました。石川県によりますと、施設で被災し、停電や断水