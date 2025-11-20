開幕左翼を務めた前川も巻返しを期す(C)KentaHARADA/CoCoKARAnextぶっちぎりでリーグ優勝を果たした阪神はオフに入っての補強戦線でも活発に動いている。球界をあっと言わせたのは日本ハムのベテラン捕手、伏見寅威と左腕リリーバー、島本浩也の交換トレード。チームにおいては「第3捕手」が課題とされており、さらに強固な投手王国を築くための方策が注目されている。【動画】虎党を唸らせる前川右京DeNAバウアーからも打っ