タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が不在の夜に次男と外食へ行ったことを報告した。この日、北斗は「ポカポカ天気の中、ヒルナンデスに向かってまーす」と情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送へ向かっていることを報告。「朝はゆっくり食べてる時間がないので、バナナと和歌山でおばあちゃんにもらったみかんで朝食」と写真とともに明かした。続けて、前日に出演した情報番