スターバックスコーヒージャパンは、JR新横浜駅の東海道新幹線ホームに店舗を11月21日にオープンする。新幹線ホーム上に店舗をオープンするのは初めて。「Brewed to Go」をコンセプトとし、メニューはホット3種（イクプレイス ロースト、スマトラ、ディカフェ ハウス ブレンド）、アイス2種（ケニア、ディカフェ ハウス ブレンド）とクッキーやスナックなどの軽食のみ。オーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入することで、