日本テトラパックでは、植物性ミルク市場を盛り上げるため、「リセッ豆乳プロジェクト」や「アーモンドミルク研究会」の活動を通して魅力を伝えている。「リセッ豆乳プロジェクト」では、動物性たん白質と植物性たん白質をバランスよく摂ることを提案している。直近の取り組みとして、豆乳摂取者と非摂食者の食事実態調査に関するメディア発表会を8月28日に開いた。調査では、20代･40代の女性計123人を対象に、3日間の食事を調べた