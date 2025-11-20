この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんの投稿したエピソードです。ときに子どもたちの発想や感性に、驚かされることはありませんか？サメ美さんの2歳の娘さんはある日、磁石と磁石がくっつくところを見てひと言。どうやってその美しい表現が出てくるのだろうか、と反響が寄せられました。 2歳娘の表現力に衝撃 ときに子どもたちの発想や感性に、