株式会社吉野家は、2025年11月27日（木）11時より、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）にて、冬の期間限定新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記本体価格は、店内987円、テイクアウト969円。ライスの増量・追加（おかわり）は無料だという。テイクアウトも可能。※テイクアウトの鍋膳には漬物がつかない今回、吉野家が提供する麺メニュー「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、牛