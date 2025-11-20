女優の浜辺美波とＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２０日、都内でダブル主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、来年２月６日公開）の完成報告会に出席した。２０１８年の小学館文庫小説賞を受賞した、長月天音さんのデビュー作である同名小説が原作。就職活動に失敗し、葬儀会社にインターンとして就職したヒロイン（浜辺）と、彼女を厳しく指導する葬祭プランナー（目黒）が、「最高の葬儀」を目指す物語を描く。浜辺