長崎市の長崎歴史文化博物館が11月、開館から20年を迎え記念式典が行われました。 長崎西高校、書道部の作品がお披露目されるなど地元の人たちも駆けつけ節目を祝います。 2005年に開館した長崎歴史文化博物館は、「ポケモン」の魅力を工芸作品で楽しむ展覧会を九州で初めて開催するなど、来場者はこれまでに800万人を超えています。 （長崎歴史文化博物館 水嶋 英治 館長） 「初心に戻って、長崎のために