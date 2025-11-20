ラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、18日淡い黄色の着物姿で晩さん会に出席。外国訪問で初となるお言葉を述べられた。【映像】愛子さま、花模様があしらわれた黄色の着物姿（全身ショット）愛子さまは晩さん会で「私たち若い世代が両国の架け橋となって、ラオスのチャンパーや日本の桜のように美しい花を咲かせていくことができれば」と述べられた。また「コー・コープ・チャイ・ラーイ（どうもありがとうござ