この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ほたて(@himo_hotate)さんの投稿した圧巻のお写真です。ボロボロになった参考書や道具などを見ると、自分はこんなに努力したんだなあと誇らしく思えますよね。ほたてさんは『司法試験、無事合格しておりました！』という投稿文と共に、これまでに使っていたペンのインクのお写真を公開。お祝いの声が寄せられました。 司法試験合格に至るまで！その数、8