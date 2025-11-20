【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの西山茉希が11月19日、自身のInstagramを更新。怪我をした箇所をカバーした「傷隠しメーク」を披露し、話題を呼んでいる。【写真】39歳モデル、目の上に怪我「全然わからない」驚きの傷隠しメーク◆西山茉希「傷隠しメーク」を公開17日の投稿で、40歳の誕生日を迎えた報告とともに「このタイミングでぶつけるかね…ドライヤー掛けに」と怪我をしたことを明かし、絆創膏を右目の横に貼ったショ