【モデルプレス＝2025/11/20】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが11月19日、自身のInstagramを更新。「最近のおうちごはん」として日々の食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第1子妊娠中の郡司恭子アナ「トマト缶多めのアレンジ」最近のおうちごはん◆郡司恭子アナ「最近のおうちごはん」披露郡司アナは「最近のおうちごはん」とコメントし、「我が家はトマト缶多めのアレンジ」とトマト缶を使った料理やグラタン、野菜のた