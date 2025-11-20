今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。東京をのぞく関東甲信の気象台では、人が目視で行ってきた天気や大気現象、視程の観測が自動化されており、この「初雪」の観測は、降水と気温や湿度から自動的に判別して発表されました。水戸で初雪自動観測による発表今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。平年より29日も早く、昨年より23日早く、関東では今シーズン初めての初雪でした。この「初雪」の観測は、かつてのように