メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、飛騨の誇る伝統的工芸品を集めた展示会が開かれています。 45回目となる「飛騨の伝統的工芸品展」が開かれているのは、高山市の「飛騨高山まちの博物館」です。 会場では渋草焼や小糸焼の陶器のほか、漆塗りの器「飛騨春慶」の弁当箱やワイングラスなど、約95点が展示されています。 木目の美しさを活かした「一位一刀彫」もあり、「馬」や「獅子」のほか、「するめ」を