〈発売中の『婦人公論』12月号から記事を先出し！〉熱血サラリーマンから戦国武将まで、多彩な役を演じてきた堺雅人さんが、大人のラブストーリーに取り組んだ。読書好きで穏やかな人柄に隠された、役作りへの情熱を語る（構成：篠藤ゆり撮影：宮崎貢司）【写真】映画『平場の月』では初恋の人（井川遥）と再会し…* * * * * * *高校の演劇部で楽しさに目覚めて気づいたら、もう52歳です。人生の半分が過ぎて、折り返し地点です