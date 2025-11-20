19日、下伊那郡松川町の交差点で普通乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた72歳の男性が死亡しました。19日午後2時前、松川町大島の町道交差点で普通乗用車とバイクが出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた下伊那郡高森町に住む春日昌夫さん72歳が頭を強く打ち、意識不明の状態で飯田市内の病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡しました。普通乗用車を運転していた松川町