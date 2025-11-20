「AX-WSS60」(ブラック) 東芝エルイートレーディングは、AUREXブランドより、奥行き95mmのスリムデザインを採用したミニコンポ「AX-WSS60」を、11月下旬に発売する。価格はオープン、市場想定価格は17,600円前後。カラーはホワイトとブラック。 電動スライド式のCDドアを採用 外形寸法400×95×195mm(幅×奥行き×高さ)の縦型スリム形状を採用。棚や出窓など限られたスペースにも設置し