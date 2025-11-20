世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間18日には、新たにヨーロッパと北中米カリブ海の国々が本大会出場を決めました。ヨーロッパ予選は、グループB、C、E、H、Jの最終戦が行われました。グループBは、首位スイスが2位コソボと引き分け、本大会の切符を獲得。グループCは、2位スコットランドが首位デンマークに劇的な勝利でトップ通過を決めました。グループEは、首位スペインが2位トルコに引き分けて本大会出