生成ＡＩ（人工知能）で作られた画像を無断で複製したとして、千葉県警は２０日、神奈川県大和市の無職の男（２７）を著作権法違反（複製権侵害）の疑いで千葉地検に書類送検した。ＡＩで作られた画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発するのは全国初とみられる。発表によると、男は２０２４年８月２５日、千葉県我孫子市の自営業の男性（２７）が画像生成ＡＩ「ステーブル・ディフュージョン」を用いて制作した画像を無