埼玉県を中心に、住宅などを狙って100件以上の窃盗を繰り返していたとみられるベトナム人らが逮捕された。ファム・ホン・リン容疑者（32）ら男4人は2025年8月、茨城・日立市の空き家に侵入し、腕時計などを盗んだ疑いがもたれている。また、埼玉県の熊谷市と志木市の事件に関与した疑いで、ベトナム国籍の男女ら7人が逮捕された。埼玉県内では10月以降、久喜市などで住宅や空き家が狙われる侵入窃盗事件が100件以上相次ぎ、被害総