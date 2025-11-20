否定的な言葉で心を乱してくる人たち。最善の選択は距離を取ることなのでしょうか。平野寛子さん（仮名・北海道・会社員・46歳）は、転職先で教育係の上司が「ネガティブ思考の権化」のような人物だったそうで――。* * * * * * *新しい上司は究極の…数年前に転職した私が、数ヵ月の研修を終えて配属された部署は、当初アットホームな雰囲気に見えました。人数が少ないため、みんなで協力しながら仕事を進めている様子。新しい環