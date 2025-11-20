ドバイ航空ショーの会場で11月18日、中国のドローン企業・聯合飛機集団のドローン「鐳影Q20」がフードデリバリーを実施した。第一財経が伝えた。公式サイトの情報によると、鐳影Q20の有効搭載量は5キログラム、実用上昇限度は7000メートル、最大水平飛行速度は23m/s。聯合飛機集団のスタッフによると、デリバリー作業を実施するドローンと配送用パッケージはいずれもアラブ首長国連邦の高温・高湿環境に対応した設計が