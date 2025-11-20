東大医学部附属病院の医師が医療機器を選ぶ際にメーカーに便宜を図り、見返りに現金を受け取ったとして、警視庁捜査2課は19日、収賄の疑いで松原全宏（まつばら・たけひろ）容疑者（53）＝東京都台東区＝を逮捕した。東大病院といえば今年5月に皮膚科学教授と特任准教授の“エロ接待疑惑”が話題になったばかりだが、今度は整形外科医が逮捕された。 〈続く東大病院の不祥事〉クラブで膝の上に乗せて胸をムギュ…今年